Im Achtelfinale: Österreich holt sich mit Sieg Platz 1 in Gruppe

Von Anfang an zeigte Österreich eine starke Leistung. Bereits in der sechsten Minute gelang es dem Team, die Führung zu übernehmen. Doch die Niederlande ließen sich nicht lange bitten und glichen zu Beginn der zweiten Halbzeit aus, was das Spiel zu einem echten Krimi machte. Das Szenario wiederholte sich: Österreich ging gleich danach erneut in Führung, doch die Niederlande schafften in Minute 75 erneut den Ausgleich.

Entscheidendes Tor von Sabitzer

Der Höhepunkt des Spiels kam in der 80. Minuten, als Marcel Sabitzer eiskalt blieb und das entscheidende Tor erzielte, das Österreich den 3:2-Sieg bescherte. Mit diesem Sieg kletterte Österreich an die Spitze der Tabelle, da Frankreich im Parallelspiel gegen Polen nur ein Unentschieden erreichte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 20:09 Uhr aktualisiert