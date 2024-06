Brand in Wiener Klinik: Feuer im Dachbereich ausgebrochen

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 20:38 / ©5 Minuten

Heute Abend, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Klinik in Wien-Landstraße zu einem Brand. Ersten Meldungen zufolge soll im Dachbereich ein Feuer ausgebrochen sein. Weiter heißt es, dass ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz steht. Ob es Verletzte gibt oder was die Ursache des Brandes ist, ist zum jetzigen Stand noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 20:41 Uhr aktualisiert