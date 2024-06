Riesen-Ansturm: Tausende Klagenfurter waren „Österreich schauen“

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 21:00 / ©Leserfoto

Frei nach dem Motto „gemma Österreich schaun“ sind heute tausende Klagenfurter am Neuen Platz in Klagenfurt gewesen und wollten dem Nationalteam dabei zuschauen, wie es Geschichte schreibt. „Es war gedroschen voll, die Stimmung war mega. Als das erste Tor geschossen wurde, sind Becher gefallen und die Leute haben so gejubelt“, berichtet eine Leserin gegenüber 5 Minuten.

©Leserfoto | Tausende Menschen haben am Neuen Platz… ©Leserfoto | …heute das Österreich-Spiel gegen die Niederlande geschaut.

Achtelfinal-Gegner für Österreich ist Gruppenzweiter in Gruppe E

Am Ende stand ein 3:2-Sieg gegen die Niederlande auf der Anzeigetafel, da gleichzeitig Frankreich Polen nicht besiegen konnte, ist Österreich sogar Gruppensieger geworden. Damit steht auch fest, wer Österreichs Achtelfinal-Gegner sein wird: Der Gruppenzweite aus Gruppe E, die morgen ausgespielt wird. Die möglichen Gegner sind die Türkei, Tschechien oder Georgien.