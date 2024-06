In Wien: Wechselhaftes Wetter mit Sonne, Schauer und Gewitter erwartet

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 21:31 / ©5 Minuten

Wien startet in einen abwechslungsreichen Mittwoch. Schon am Morgen ziehen von Südosten Wolken über die Stadt, die im Tagesverlauf immer mehr Schauer und Gewitter bringen. Doch zwischendurch gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Der Wind weht mäßig aus Südost. Die Temperaturen starten bei 17 Grad und erreichen am Nachmittag sommerliche 27 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.