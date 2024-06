Unbeständiges Wetter in Österreich: Schauer und Gewitter im Anmarsch

Schon am Vormittag können teils gewittrige Schauer auftreten, wobei es in Salzburg und westlich davon am längsten trocken bleibt. Ab dem Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung landesweit deutlich an, besonders in der Osthälfte des Landes. Trotzdem wird die Sonne immer wieder durch die Wolken brechen. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Die Temperaturen starten bei angenehmen 12 bis 18 Grad und erreichen am Nachmittag sommerliche 23 bis 28 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.