In der Steiermark: 25 Grad und Gewitterrisiko am Mittwoch

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 21:32

Trotz sonniger Abschnitte in der ersten Tageshälfte sind bereits am Morgen Schauer oder Gewitter aus südlichen Richtungen möglich. Im Verlauf des Nachmittags nehmen diese Niederschläge zu, besonders in den östlichen und südöstlichen Teilen der Region, wo sie zeitweise kräftig ausfallen können. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte um die 25 Grad, begleitet von lebhaftem Ost- bis Südostwind, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.