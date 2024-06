Polizistentrick: 60-jähriger Wolfsberger um Zehntausende Euro betrogen

Am 24. Juni wurde ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg von einem bislang unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Dieser gab an, Kriminalpolizist zu sein und einen Zettel bei einer polnischen Diebsbande gefunden zu haben, auf welchem der Name des 60-Jährigen stehe. Dementsprechend sei es wichtig, dass der 60-Jährige sämtliche Bargeld- und Goldbestände, welche er zu Hause habe, in eine Tasche packen und vor die Tür stellen sollte.

Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Das Opfer kam der Aufforderung nach. Einen Tag später meldete sich der Täter erneut telefonisch bei dem 60-Jährigen und wollte auch die Bankdaten des Opfers herauslocken. Als der 60-Jährige dem Täter mitteilte, dass eine Behebung nur mittels TAN möglich sei, legte der Täter auf und brach den Kontakt ab. Insgesamt entstand dem 60-Jährigen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.