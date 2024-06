Panzer, Boote & Kameradschaft: Rettungshundetraining in Villach

Vom 26. bis 28. April veranstaltete die Österreichische Rettungshundebrigade (Staffel Villach) ein Trainingswochenende mit deutschen Kollegen der Rettungshundestaffeln Wangen und Reutlingen des Deutschen Roten Kreuz. Verschiedene Szenarien wurden beübt, darunter eine Suche in einem leerstehenden Hotelgebäude und in verschiedenen Wäldern.

Panzerfahrt und Bootsübung

Ein Highlight des Wochenendes war unter einem ein Training im Bunkermuseum am Wurzenpass, wo unsere Hundeführer mit ihren Vierbeinern auch die Möglichkeit hatten, einmal den etwas anderen Transport in ein Einsatzgebiet zu erleben – die Fahrt mit einem Panzer. Zudem fand am Samstag eine Einsatzübung mit der ÖWR Villach statt, wo auch das richtige Ein- und Aussteigen in ein Boot und das Bootfahren an sich beübt werden konnte. Bei dieser Übung wurde realitätsnahe ein Sucheinsatz mit mehreren Einsatzorganisationen beübt. Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. Abends erfolgte bei einem gemeinsamen Zusammensitzen ein Austausch über das Training, Einsatzszenarien, verschiedene Taktiken und vieles mehr.

Planungen für nächstes Jahr bereits im Gange

Nach drei anstrengenden, aber auch unterhaltsamen und lehrreichen Tagen beendete

man das Intensivstrainingswochenende mit den Planungen für das nächste Jahr.

„An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Teilnehmern, der ÖWR Villach, aber auch bei den Personen, die uns die Trainingsgelände zur Verfügung gestellt haben – allen voran beim Bunkermuseum am Wurzenpass – herzlich bedanken. Der internationale Austausch bringt uns in der Arbeit mit unseren Hunden enorm viel und hilft uns auch, bei unserer Aufgabe, Vermisste zu finden und zu retten, noch besser zu werden!“, so das Organisationsteam dieses Wochenendes.