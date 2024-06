Brandalarm in Wiener Herz-Jesu-Krankenhaus

Am Dienstagabend kam es zu einem Brand im Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien.

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 07:14 / ©Screenshot Google Street View

Am gestrigen Abend wurden mehrere Einsatzkräfte zum Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien-Landstraße (3. Bezirk) alarmiert, in welchem aktuell Bauarbeiten stattfinden. Im Dachgeschoß des Spitals brach laut Medienberichten ein Feuer aus. Der Brand konnte erfolgreich bekämpft und der Einsatz gegen 20.30 Uhr wieder beendet werden. Es gab keine Verletzten. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht klar. Das Krankenhaus selbst hat entsprechend reagiert, Patienten mussten aber keine evakuiert werden.