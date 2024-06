Steuerausgleich: Wichtige Frist läuft Ende Juni ab

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 07:19 / ©Pixabay/Pexels

Alle Jahre wieder steht ab März der Steuerausgleich an. Mit teilweise nur wenigen Klicks kann man sich so mehrere hundert Euro vom Staat auf einen Schlag zurückholen. Während der Steuerausgleich für die meisten Österreicher freiwillig ist, gibt es auch Personen, die ihn machen müssen. Und für einige von ihnen läuft nun mit Ende Juni eine wichtige Frist ab.

Diese Personen sind von der Deadline betroffen

Diese Deadline, die nach dem 30. Juni schlagend wird, betrifft jene Menschen, die eine „Pflichtveranlagung“ einreichen müssen. Will man diese per Papierformular machen, ist man allerdings schon zu spät. Das hätte man in dem Fall nämlich bis zum 30. April erledigen müssen. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass es keine Chance mehr gibt, die „Pflichtveranlagung“ doch noch zu machen.

„Pflichtveranlagung“ mit 30. Juni fällig

Erledigt man seinen Steuerausgleich nämlich Jahr für Jahr mittels „FinanzOnline“ im Internet, hat man nun noch einige Tage Zeit. Bis zum 30. Juni müssen viele Österreicher die „Pflichtveranlagung“ dann eingereicht haben.

Wer muss eine Pflichtveranlagung einreichen? Wenn ihr Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit bezogen habt, die nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegen (z.B. bei Grenzgängern oder für ausländische Pensionen) und diese mehr als 730 Euro im Jahr betrugen.

Wenn ihr in der Lohnverrechnung eine zu hohe Pendlerpauschale oder einen zu hohen Pendlereuro berücksichtigen habt lassen oder die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen.

Wenn ihre in der Lohnverrechnung einen Familienbonus zu Unrecht oder zu hohem Ausmaß berücksichtigen habt lassen.

Wenn ihr eine Homeoffice-Pauschale in einem zu hohen Ausmaß steuerfrei ausbezahlt bekommen habt.

Wenn ihr steuerfreie Gewinnbeteiligungen oder Teuerungsprämien von zusammen insgesamt mehr als 3.000 Euro im Kalenderjahr erhalten habt.

Wenn Arbeitgeber die Kosten für ein Öffi-Ticket für die Strecke vom Wohnort zum Arbeitsplatz für euch übernommen oder steuerfrei ersetzt haben, aber die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen.

Wenn ihr von Arbeitgeber einen Zuschuss zur Kinderbetreuung zu Unrecht oder in unrichtiger Höhe steuerfrei erhalten habt.

Wenn ihr Bezüge als österreichische Abgeordnete oder als österreichischer Abgeordneter zum Europäischen Parlament erhalten habt.

Wenn ihr vorsätzlich gemeinsam mit dem Arbeitgeber die abzuführende Lohnsteuer verkürzt habt.

Wenn ihr den Anti-Teuerungsbonus erhalten habt und das steuerpflichtige Jahreseinkommen mehr als 90.000 Euro beträgt.

Wenn ihr als Sportler pauschale Reiseaufwandsentschädigung in einem zu hohen Ausmaß steuerfei erhalten habt oder die Voraussetzungen nicht vorlagen.

Wenn ihr aus dem kollektivvertraglichen Sozialfonds für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung oder das Bewachungsgewerbe steuerfreie Leistungen über das Höchstausmaß erhalten habt, oder die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nicht vorliegen.

Wenn ihr bestimmte Kapitaleinkünfte bezogen habt, bei denen keine Kapitalertragsteuer abgezogen wurde.

Wenn ihr Einkünfte auf privaten Grundstücksveräußerungen erzielt habt, für die noch keine Immobilienertragsteuer abgezogen wurde. Quelle: Arbeiterkammer

So könnte man beim Steuerausgleich hunderte Euro verlieren

Für all jene, die nicht verpflichtet sind, den Steuerausgleich zu machen, gilt: Hat man ihn bis 30. Juni nicht eingereicht, erledigt das das Finanzamt für einen. Aber Achtung: Dabei werden häufig hunderte Euro weniger berechnet, als man eigentlich bekommen könnte. Absetzbare Kosten & Co., die man selbst angeben muss, werden nämlich nicht berücksichtigt, sofern sie dem Finanzministerium nicht vorliegen. Allerdings können diese automatischen Steuererklärungen auch noch durch eine Händische überschrieben werden.

Weitere Fristen laufen ab

Doch nicht nur beim Steuerausgleich läuft mit Ende Juni eine Frist ab. Viele Österreicher, die auch von der ORF-Gebühr befreit sind, können sich etwa noch bis zu 200 Euro vom Staat holen – mehr dazu hier. Und auch beim Klimabonus gibt es mit Anfang Juli eine Frist. Erledigt man das nicht, bekommt man den Bonus nicht aufs Konto.