Unbekannter schlägt zu: Schwerverletzter nach Feuerwehrfest

Veröffentlicht am 26. Juni 2024

Ein bislang unbekannter Täter schlug am 16.06.2024 gegen halb ein Uhr in der Früh auf dem Festgelände des Feuerwehrfestes in Poitschach, Gemeinde und Bezirk Feldkirchen, einem 30-jährigen Mann aus Feldkirchen mit der rechten Faust gegen den Unterkiefer und verletzte diesen dadurch schwer. Der Täter konnte das Festgelände noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt verlassen und konnte bis dato noch nicht ausgeforscht werden.