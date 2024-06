Haße Arnoldstana & gute Stimmung beim IMPETUS Kultursommer

Am vergangenen Wochenende fand in der Klosterruine Arnoldstein der IMPETUS Kultursommer „Sang und Klang aus Arnoldstan“ statt. Bei heißem Sommerwetter präsentierten sich zwei heimische Musik- und fünf Gesangsgruppen auf dem gesamten Gelände

Gelungener Abend

Die Besucher konnten sich an „Haßen Arnoldstanan“ und Prewstone Bier erfreuen und bis spät in die Nacht die musikalischen Darbietungen genießen. Die Mitwirkenden 4Klang Arnoldstan, Ensemble Herztöne, S’klane Quartett, Wurzenpassklang, Sängerrunde Thörl-Maglern, Nia zspat Musi und Die fidelen Kanoltola sorgten für beste Stimmung und begeisterten das Publikum. Insgesamt war es ein gelungener Abend voller Musik, Gesang und guter Laune. Das nächste Event in der Klosterruine Arnoldstein wird am 12. Juli 2024 um 20 Uhr stattfinden: das Klassikkonzert „Alte Meister – Junge Musiker:innen“ mit dem Jugendorchester L’accademia d’archi arrigoni.