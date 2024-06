„Tour de Chance“: Radeln gegen Kinderarmut

Die Kinder der VS Velden begrüßten die Sportler mit Gesangseinlagen.

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 08:32 / ©KK/Gemeinde

Bereits das dritte Jahr in Folge radelte die von der Volkshilfe organisierte „Tour de Chance“ gegen Kinderarmut und für gleiche Chancen für Kinder und Jugendliche durch Kärnten. Die letzte Etappe Mitte Juni fand entlang des Wörthersees statt.

Schüler sangen für die Sportler

Die sportlichen Radler wurden am Bildungscampus in Velden feierlich empfangen. Neben Schuldirektor Thomas Millonig mit Lehrerteam und den Schülerinnen und Schülern der VS Velden, die mit Gesangsdarbietungen die Sportler für den guten Zweck empfingen, fand sich auch Veldens Gemeindevorständin Margit Heissenberger ein.

Fast 400.000 Kinder von Armut betroffen

„Es stimmt sehr traurig, dass in Österreich fast 400.000 Kinder und Jugendliche von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Daher sind solche Aktionen wie die von der Volkshilfe organisierte „Tour de Chance“ eine wirkliche Chance, hier helfend und unterstützend einzugreifen“, so Heissenberger hoffnungsvoll und freudig zu gleich.