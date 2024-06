Corona-Skandal im Pflegeheim Tannenhof: Urteil könnte heute fallen

November 2020: Im Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal bricht ein Corona-Cluster mit schwerwiegenden Folgen aus. Rund 90 Prozent der Bewohner wurden positiv auf das Virus getestet, 18 Bewohner starben sogar in weiterer Folge. 11 von ihnen starben in direktem Zusammenhang mit der Infektion – das wurde durch die Obduktion bestätigt. Medien berichteten von überforderten Mitarbeitern und schweren hygienischen Mängeln. Letztendlich musste sogar das Bundesheer zum Assistenzeinsatz ausrücken, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Fünf Personen angeklagt

Fünf leitende Angestellte des Heims wurden angeklagt und müssen sich demnach vor Gericht verantworten. Ihnen wird die “vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten” vorgeworfen, hieß es im März 2023 von der Staatsanwaltschaft. Die Vorwürfe wiegen schwer: So seien Erkrankte und Verdachtsfälle nicht richtig isoliert worden, es habe auch Contact Tracing gegeben. Auch ein Präventionskonzept fehlte.

Zwei Gutachten werden heute präsentiert

Bereits im Zuge der Ermittlungen wurden etwa 90 Zeugen befragt. Seit Mai 2023 läuft der Prozess in der Causa Tannenhof. Wie der „ORF“ berichtet, könnte es am heutigen Mittwoch zu einem Urteil in Leoben kommen. Zwei Sachverständige erörtern dort ihre Gutachten. Es gilt die Unschuldsvermutung.