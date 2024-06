Großbrand in Osttirol: Betrieb in Obertilliach steht in Flammen

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 09:39 / ©Webcam

Am 26. Juni 2024 gegen 6.10 Uhr brach in einer neu errichteten Sägehalle in Obertilliach aus unbekannter Ursache ein Brand aus, wobei der Brand auf zwei weitere Gebäudeteile übergriff. Die Löscharbeiten der Hallen durch mehrere Feuerwehren des Bezirkes Lienz und des angrenzenden Bezirkes Hermagor sind derzeit noch im Gange. Personen wurden bis dato keine verletzt. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2024 um 10:19 Uhr aktualisiert