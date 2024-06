37-Jähriger mit 30 Gramm Heroin in der Unterhose festgenommen

Ein 37-jähriger in Klagenfurt wohnhafter kosovarischer Staatsangehöriger, eine 26-jährige in Klagenfurt wohnhafte slowenische Staatangehörige, ein 32-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Wolfsberg sowie zumindest vier slowenische Hintermänner (kriminelle Vereinigung) sind verdächtig und nicht bzw. teilweise geständig, im Zeitraum vom Jahr 2021 bis 26. Mai 2024 Suchtgift (konkret Heroin) von Slowenien nach Österreich eingeführt und es im Stadtgebiet von Klagenfurt an mindestens zwölf bekannte Endabnehmer aus den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt Land, Völkermarkt und Wolfsberg gewerbsmäßig, entgeltlich und gewinnbringend verkauft zu haben.

Nach Haft weiter Heroin geschmuggelt

Der 37-jährige unterbrach seine Drogengeschäfte nur kurz für eine sechswöchige Haftstrafe (wegen Körperverletzung), um zwei Tage nach der Entlassung wieder Suchtgift (Heroin) aus Slowenien nach Österreich zu transportieren. Die Drogentransporte wurden mit Autos bzw. mit dem Zug durchgeführt. Am 26. Mai dieses Jahres konnte der 37-jährige direkt nach dem Ankauf von Heroin aus Slowenien am Bahnhof Villach von Beamten des Kriminaldienstes des SPK Klagenfurt in Zusammenarbeit mit der AGM Villach Hauptbahnhof festgenommen werden. In seiner Unterhose wurden 30 Gramm Heroin vorgefunden und sichergestellt.

Heroin im Wert von 100.000 Euro verkauft

Der kriminellen Vereinigung konnte bis dato der Verkauf von rund 2,5 Kilogramm Heroin (Straßenverkaufswert über 100.000 Euro) nachgewiesen werden. Der 37-jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, die beiden anderen auf freiem Fuß belassen und der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.