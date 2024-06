Wetterwarnung: Wo es heute ungemütlich werden könnte

Heute werden für östliche Gebiete Österreichs Gewitter prognostiziert, die unterschiedlich stark ausfallen könnten. Die Unwetterzentrale Österreich warnt: „Am Mittwoch ziehen im Südosten schon in der Schauer und Gewitter durch, am Vormittag erfassen sich auf das östliche Flachland. Ab Mittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung verbreitet an. Vor allem im Südosten, im südlichen Bergland sowie in den westlichen Nordalpen sind lokal auch große Regenmengen in kurzer Zeit möglich mit der Gefahr von kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen.“

Osten und Südosten betroffen

Auch die GeoSphere Austria hat für Teile Österreichs die gelbe Warnstufe herausgegeben. „Wir befinden uns aktuell im Einflussbereich eines Höhentiefs. Es ist sommerlich warm und sonnig. Die labile Luft kann jederzeit für Regenschauer und Gewitter sorgen“, berichtet ein Wetterexperte der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Diese könnten punktuell auch heftiger ausfallen. Betroffen ist vor allem der Osten und Südosten des Landes. Lokal sind „kräftige Regengüsse und lebhafter Wind“ möglich. Heftigere Entwicklung gibt es östlich von Österreich. In den Ländern Ungarn, Slowakei und auch in Kroatien fallen die Gewitter deutlich stärker aus. Auch der morgige Tag bleibt anfällig für lokale kräftige Gewitter.