„Ich habe mich in dich verliebt“ kostete Villacher mehrere tausende Euro

Im Zuge des Schriftverkehrs überredete sie ihn mehrere hundert Euro zu überweisen, damit sie sich ein Flugticket kaufen kann. Sie vereinbarten ein Treffen am 30. Mai 2024 nach ihrer Landung am Flughafen Wien.

Frau kam nie in Wien an

Die Frau kam nie am Flughafen an. Leider wäre ihr Flugzeug aufgrund technischer Probleme in Italien gelandet. Aber damit noch nicht genug, die Geschichte endet hier noch nicht. Dort sei sie nämlich festgenommen worden, weil die Zollbeamten Gold in ihrem Gepäck gefunden hätten. Sie benötige mehrere tausend Euro, damit man sie freilassen würde.

Villacher verliert weiter Geld

Schließlich überredete sie den 55-jährigen mehrere Apple-Giftcards für einen Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro zu kaufen und die Aktivierungscodes an eine von ihr angegebene E-Mail-Adresse zu übermitteln. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Diese werden vom Kriminaldienst des SPK Villach übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2024 um 11:02 Uhr aktualisiert