Bankomatkarte gestohlen: Polizei sucht nun diesen Mann

Ein bisher unbekannter Täter stahl wahrscheinlich am 27. Februar 2024 im Stadtgebiet von Neunkirchen in Niederösterreich eine Bankomatkarte und führte am selben und am darauffolgenden Tag insgesamt drei Behebungen bei Bankomaten im Stadtgebiet von Neunkirchen durch. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von einem höheren zweistelligen Eurobetrag.

Hinweise an Polizei Neunkirchen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird um Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder ersucht. Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen werden an die Polizeiinspektion Neunkirchen, unter der Telefonnummer 059133-3350, erbeten.