Stau in Österreich prognostiziert: Sommerferien starten teilweise

Außerdem steht das Formel-1-Wochenende in Spielberg, das Lido Sounds in Linz und das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis an.

Ö3 warnt vor Stau ab Freitag

Das bedeutet Stau auf vielen Strecken. Los geht’s Freitagmittag auf den Stadtausfahrten, den Höhepunkt für dieses Wochenende erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion am Samstag.

Die Stau Hotspots ab Freitag: In Wien wird es auf der Südosttangente (A23), auf der Altmannsdorferstraße und auf der Südautobahn (A2), in Linz auf der Mühlkreisautobahn (A7) und auf der Wienerstraße vor Ebelsberg spannend.

wird es auf der Südosttangente (A23), auf der Altmannsdorferstraße und auf der Südautobahn (A2), in Linz auf der Mühlkreisautobahn (A7) und auf der Wienerstraße vor Ebelsberg spannend. In Salzburg die A10, die Tauernautobahn, zwischen Golling und Werfen, vor den Tunnelabschnitten. Zwar stehen ab Freitag in beiden Richtungen wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung, trotzdem ist dieser Abschnitt im Reiseverkehr schnell überlastet. Richtung Villach wird man in weiterer Folge vor der Einhausung Flachau und vor der Mautstelle St. Michael stehen. Staugefahr besteht auch auf der B311, der Pinzgauer Straße, etwa bei Saalfelden und St. Johann und in der Stadtdurchfahrt von Zell am See, wegen der baustellenbedingten Sperre des Schmittentunnels.

Kroatien und Slowenien: Keine Grenzkontrollen mehr

Mit Wartezeiten rechnen muss man an den Autobahngrenzübergängen, vor allem bei Kufstein-Kiefersfelden, Spielfeld und Suben. Auf dem Weg an die kroatische Adria gibt es zwischen Slowenien und Kroatien aktuell keine Grenzkontrollen mehr. Den Stauhöhepunkt in diesem Sommer erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion Ende Juli, wenn u.a. Bayern in die Sommerferien startet.