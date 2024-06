Neuzugang bei den „Schwoazn“: Arjan Malic unterstützt die Defensive

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Arjan Malic bekannt. Der 18-jährige Defensiv-Allrounder kommt von der SV Ried nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei den Schwoazn. Der slowenische U19-Teamspieler verbrachte seine gesamte fußballerische Ausbildung in Österreich und durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Rieder. In der vergangenen Saison absolvierte Malic 29 Einsätze in der ADMIRAL zweiten Liga sowie zwei Partien im ÖFB Cup, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen. Malic wird ab sofort das Training mit der Kampfmannschaft unter Christian Ilzer aufnehmen – gegebenenfalls aber auch Spielpraxis bei Sturm II sammeln.

„Er bringt viele Qualitäten mit“

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt: „Arjan Malic ist ein junger Spieler, der seine Sache in Ried schon sehr gut gemacht hat. Arjan ist in der Defensive – neben seiner Stammposition als Innenverteidiger – auch im defensiven Mittelfeld sowie als Außenverteidiger einsetzbar, wurde in Ried sehr gut ausgebildet und bringt viele Qualitäten für unsere Idee des Fußballs mit. Für sein sehr junges Alter verfügt er außerdem schon einige Erfahrung im Profifußball – wir sind froh, dass Arjan künftig in Graz auflaufen wird.“

Malic möchte mit Sturm Graz den nächsten Schritt gehen

Neuzugang Arjan Malic sieht seine Mitgliedschaft beim SK Sturm als Chance: „Als sich für mich die Möglichkeit ergeben hat, zum amtierenden österreichischen Meister und Cupsieger zu wechseln, musste ich nicht überlegen. Sturm hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass hier viele junge Spieler ihre Chance bekommen. Ich sehe Sturm Graz als perfekten Verein für mich, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Ich freue mich sehr auf das Training unter Christian Ilzer und darauf, schwarz-weiß zu tragen.“