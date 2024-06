Brandalarm bei Justizanstalt Karlau – Feuer in Gefängniswäscherei

In der Gefängniswäscherei brach ein Brand aus.

Veröffentlicht am 26. Juni 2024

Am gestrigen Dienstagmorgen, den 26. Juni 2024, ertönte gegen 6.30 Uhr der Alarm in der Justizanstalt Graz-Karlau. In der Gefängniswäscherei brach ein Brand aus. Ein Mitarbeiter wurde darauf aufmerksam. „Das Feuer hat sich selbst entzündet. Es gab keine Verletzten und keinen gravierenden Schaden, aber einen erheblichen Sachschaden“, bestätigt die Polizei gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2024 um 13:14 Uhr aktualisiert