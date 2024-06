Verkehrseinschränkungen wegen Sanierungsarbeiten in der Innenstadt

Mehr als 90 Prozent der Fernwärme der Stadtwerke Klagenfurt werden aus Biomasse produziert – damit sind sie ein österreichweiter Vorreiter. Der Ausbau und die Sanierung des Fernwärmenetzes durch die STW-Tochter „Energie Klagenfurt GmbH“ sind daher ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Klagenfurter Smart-City-Klimastrategie. Die Stadtwerke Klagenfurt haben aktuell wieder mit Sanierungsarbeiten am Fernwärmenetz in der Innenstadt begonnen.

Einschränkungen und Totalsperre

Betroffen ist in diesem Fall der St. Veiter Ring auf Höhe der Kreuzung mit dem Völkermarkter Ring. Diese notwendige Baustelle wirkt sich auch auf den Straßenverkehr in diesem Bereich aus: Vorerst gibt es keine Einschränkungen, ab 8. Juli wird stadteinwärts eine zusätzliche Ampelregelung eingerichtet – stadtauswärts wird der Verkehr über die Pischeldorfer Straße umgeleitet. Am 27. und 28. Juli sowie am 3. und 4. August wird es auch eine Vollsperre geben. Weitere Informationen zu möglichen Umleitungen folgen zeitgerecht. Die Dauer der Bauarbeiten beträgt rund acht Wochen – am 14. August sollen diese planmäßig abgeschlossen werden.