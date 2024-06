Wohnbaugipfel bringt 5.300 neue Wohnungen in Graz

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 13:27 / ©5min.at

Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) und Vertreterinnen und Vertreter der gemeinnützigen Bauvereinigungen erörterten Maßnahmen zur schnellen Umsetzung neuer Bauvorhaben. „Wir haben unter anderem mit einem neuen Geschoßbauprogramm und der steirischen Wohnraumoffensive auf die geänderten Rahmenbedingungen reagiert, um weiterhin ausreichend leistbaren, nachhaltigen und hochwertigen Wohnraum für die Steirerinnen und Steirer zur Verfügung stellen zu können“, erklärte Schmiedtbauer.

300 Millionen Euro für Wohnraumoffensive

Im Zentrum der Beschlüsse steht die „große steirische Wohnraumoffensive“, ein Maßnahmenpaket im Umfang von rund 300 Millionen Euro. Dieses Paket beinhaltet neben der Förderung von Eigenheimen und jungen Familien auch neue Sonderförderungen für Miet- und Eigentumswohnungen sowie für thermische Sanierungen. „Mit der neuen Sonderförderung setzen wir ein starkes Signal für den sozialen Wohnungsbau in der Steiermark“, so Schmiedtbauer.

2.500 neue und sanierte Wohnungen bis 2026

Bis 2026 sollen durch die neuen Sonderförderungen rund 2.500 Wohneinheiten neu errichtet und saniert werden. Zusätzlich wurde von der Landesregierung ein neues Geschoßbauprogramm für 2024/25 beschlossen, das den Bau von 2.800 weiteren Wohneinheiten vorsieht. „Die schnellen politischen Entscheidungen in der Steiermark bringen uns einen Startvorteil bei der Umsetzung des Baupakets,“ sagte GBV-Landesgruppenobmann Christian Krainer.

© Land Steiermark Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer mit Vertreterinnen und Vertretern der gemeinnützigen Bauvereinigungen in der Steiermark.

Fokus auf Holzbau und Nachhaltigkeit

Ein wesentlicher Aspekt des neuen Geschoßbauprogramms ist der verstärkte Einsatz von Holzbau. Die Holzbauquote soll auf über 30 Prozent erhöht werden. „Wir setzen unseren erfolgreichen Weg im Holzbau weiter fort und bauen unsere Vorreiterstellung im Holzbau sogar noch weiter aus“, so Schmiedtbauer.

5.300 neue Wohnungen in Planung

Insgesamt sollen durch die beschlossenen Maßnahmen 5.300 neue Wohnungen entstehen. Diese Maßnahmen sind eine Reaktion auf die jüngst stark gesunkene Bautätigkeit, die bei gleichbleibender Nachfrage zu einer Verknappung des Angebots an leistbaren Wohnimmobilien führen könnte. „Während die Situation in anderen Bundesländern noch deutlich angespannter ist, wird in der Steiermark seit Beginn des Jahres bereits wieder verstärkt gebaut“, berichtete Schmiedtbauer.

Zusammenarbeit als Schlüssel

Für die Umsetzung dieser Projekte spielen die 25 gemeinnützigen Bauvereinigungen in der Steiermark eine wichtige Rolle. „Unser Ziel ist es, auch in herausfordernden Zeiten leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum für alle Steirerinnen und Steirer sicherzustellen“, betonte SPÖ- Klubobmann Hannes Schwarz.