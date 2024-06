„Einsatz läuft gerade“: Polizei und Feuerwehr in Lorystraße vor Ort

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 14:05 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

In der Lorystraße im 11. Wiener Bezirk sind derzeit Polizei und Feuerwehr aktiv. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind zu diesem Zeitpunkt noch unklar. „Die in der Nähe befindliche Schule ist nicht von diesem Einsatz betroffen. Der Einsatz dauert noch an, es besteht jedoch keine Gefahr“, erklärte die Polizei im Gespräch gegenüber 5 Minuten. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2024 um 14:07 Uhr aktualisiert