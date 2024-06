Nach Unfall bei Autobahnauffahrt – so geht es den Lenkerinnen

Gegen 8.10 Uhr war eine 68-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B68 in Richtung Hofstätten an der Raab unterwegs. An einer Ampelkreuzung übersah sie das Rotlicht und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 22-jährigen Frau aus dem Bezirk Weiz, die gerade auf die A2-Rampe D abbog. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen der jungen Frau gegen einen Ampelpfosten geschleudert wurde und schwere Schäden erlitt.

Beide Lenkerinnen ins LKH Weiz gebracht

Beide Fahrerinnen wurden bei Eintreffen der Polizei bereits von Rettungskräften des Roten Kreuzes versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz gebracht. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten aus den beschädigten Fahrzeugen musste die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung gerufen werden.