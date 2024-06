Großglockner Bergbahnen: Neue Partner steigen mit ein

Am Foto: Unternehmer Thomas Seitlinger und Christian Prinz, Geschäftsführer der Großglockner Bergbahnen (v.l.)

Am Foto: Unternehmer Thomas Seitlinger und Christian Prinz, Geschäftsführer der Großglockner Bergbahnen (v.l.)

Im März 2024 haben die Eigentümer der Großglockner Bergbahnen zugesichert, den Betrieb des Skigebietes fortzusetzen. Gleichzeitig wurden Gespräche mit potenziellen Partnern über die weitere Zukunft des Unternehmens und des Tourismus in der Region geführt. Nun haben sich die bestehenden Eigentümerfamilien mit den Unternehmern Thomas Seitlinger und Johannes Böck auf eine Partnerschaft verständigt. Gemeinsam will man die Bergbahnen und vor allem die Hotellerie in der Region voranbringen und weitere Partner ins Boot holen.

Skigebietsteil Fleiss wird vorerst weiter betrieben

Die neuen Partner steigen zunächst im Rahmen einer Minderheitsbeteiligung von 10 Prozent ein. Diese soll im Laufe der Zusammenarbeit auf 30 Prozent anwachsen. Über Investitionsbeiträge wurde zwischen den Partnern Vertraulichkeit vereinbart. Ein Teil der Vorwärtsstrategie der Bergbahnen Großglockner, der auch durch den Einstieg der neuen Investoren möglich wird, soll im Weiterbetrieb der Fleissbahn und des gleichnamigen Skigebietsteiles in der nächsten Wintersaison 2024/25 bestehen. „Bei positiver Entwicklung soll der Betrieb der Fleiss auch in den nächsten Jahren aufrechterhalten werden, da dieser Teil des Skigebietes ein besonders attraktives Angebot für alle skibegeisterten Gäste darstellt“, heißt es abschließend.



