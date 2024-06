Unfall: Ersthelfer brachten Schwerverletzten in Sicherheit

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 15:19 / ©ÖRK / LV NÖ / Lukas Hürner

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochmorgen im oberösterreichischen Bezirk Schärding ab. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 58-jähriger Autofahrer in Zell an der Pram von der Griesbacher Straße ab, polterte über eine Böschung und querte die B 137 Innviertler Straße.

Schwerverletzt aus Unfallwrack gerettet

„Anschließend fuhr er wieder über eine steile Böschung runter, querte den Güterweg Burgstall, fuhr weiter über eine Wiese bis zu einem Waldstück und kam dort, bei laufendem Motor, zum Stillstand“, so die Beamten. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und verlor das Bewusstsein. Ersthelfer mussten die Scheibe einschlagen, um ihn aus dem versperrten Fahrzeug zu befreien. In der Folge wurde der 58-Jährige von der Rettung Riedau erstversorgt und vom Rettungshubschrauber Europa 3 ins Krankenhaus Ried/I geflogen.