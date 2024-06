Klagenfurt profitiert von Städtepartnerschaft mit Lignano

„Die Resultate können am besten beim nächsten Aufenthalt in Lignano persönlich bewundert werden“, so Stadtrat Max Habenicht (ÖVP). Die Klagenfurt-Plakate befinden sich an sechs Strandbüros. Zudem werden acht weitere, doppelseitige Großplakate am Mittwoch auf der Piazza del Sole in Lignano Pineta, an der Strandpromenade Trieste an der Terrazza a Mare, in der Viale Italia und auf der Piazza Gregorutti stehen. „Dank der großartigen Zusammenarbeit und partnerschaftlichen Verbindungen entstanden keine Kosten für die Positionierung der Plakate. Unsere Partnerstadt Lignano hat die Werbeflächen hierfür kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich die Produktionskosten für die Plakate sind angefallen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

©StadtKommunikation/Spatzek Die Klagenfurt-Plakate befinden sich an sechs Strandbüros.

Klagenfurt will im Gegenzug Lignano unterstützen

Städtepartnerschaften würden eben nur dann Sinn machen, wenn sie nicht nur auf dem Papier bestehen, so Scheider weiter: „Besonders unsere italienischen Nachbarn sind sehr interessiert an einem intensiven Austausch und man hat bereits einige weitere Kooperationen ins Auge gefasst, die unterschiedliche Bereiche umfassen.“ Für den zuständigen Vizebürgermeister Alexander Kastner (Team Kärnten) „ist dabei immer wichtig, dass ein Mehrwert für beide Seiten entsteht. In diesem Fall ist uns das gelungen und wir freuen uns über die zusätzlichen Touristen, die durch diese Bewerbung ihren Weg nach Klagenfurt finden werden. Auch wir werden unsere Partner in Lignano in dieser Hinsicht unterstützen und dafür sorgen, dass durch die Synergien eine Win-win-Situation für beide Seiten entsteht […].“