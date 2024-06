Krananhänger fiel um: 56-Jähriger stürzte in die Tiefe

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 16:21 / ©5 Minuten

Ein 56-jähriger Mann wollte am Mittwoch in der Gemeinde Hohenthurn Verladearbeiten durchführen. Dazu nutzte er einen Krananhänger, vergaß jedoch laut eigenen Aussagen, die Stützen auszufahren, um diesen zu stabilisieren. In der Folge stürzte der Kran um und der Mann fiel vom Sitz zirka zwei Meter auf einen Bretterstapel. Dabei zog er sich Verletzungen zu und musste von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden.