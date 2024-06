Bim-Unfall am Jakominiplatz: 70-Jährige verletzt sich leicht

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 17:13 / ©5 Minuten

„Die 70-jährige Grazerin wollte gegen 12.20 Uhr am Jakominiplatz eine Garnitur der Linie 7 erreichen und dürfte in Folge von Unaufmerksamkeit beim Gehen gegen eine einfahrende und zu diesem Zeitpunkt schon stehende Garnitur der Linie 6 gestoßen sein“, teilt die Polizei mit.

70-Jährige lehnte weitere ärztliche Hilfe ab

In der Folge stieß sie gegen die Bahn und kam zu Sturz, wobei sie sich am linken Knie sowie am linken Ellbogen verletzte. „Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz unterschrieb die Frau einen Revers und lehnte jede weitere ärztliche Hilfe ab“, heißt es seitens der Polizei abschließend.