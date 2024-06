Villach für grünes Engagement ausgezeichnet

Bei der Premiere des Biodiversitäts-Wettbewerbes „Die Goldene Apis“ der Privatstiftung Kärntner Sparkasse reichten 90 Initiativen aus ganz Kärnten ihre Projekte ein. Den Sieg in der Kategorie „Gemeinden und landwirtschaftliche Betriebe“ holte sich die Stadt Villach!

Für Biodiversität-Engagement ausgezeichnet

Vom Stadtentwicklungskonzept über Biodiversitätsrichtlinien bis zu einem „Grünbuch“ gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen zur Erhaltung des Naturschutzes in der Draustadt. Leuchtturmprojekte seien etwa der Naturpark Dobratsch, „Grüne Ecken“ in den Stadtteilen, die Agri-PV-Anlage Zauchen sowie der Verein „Naturerbe Villach“, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): „Wir setzen alles daran, die Lebens- und Standortqualität in unserer Stadt zu erhalten und auszubauen.“

Mit 57.000 Euro dotiert

Insgesamt ist „Die Goldene Apis“ mit Preisgeldern von 57.000 Euro dotiert. Kärntner Sparkasse-Vorstandssprecher Siegfried Huber, Sparkasse-Präsidentin Gabriele Semmelrock-Werzer und Johann Schönegger, Vorstand der Privatstiftung Kärntner Sparkasse, überreichten die Auszeichnung.