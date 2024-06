Nach Corona-Skandal im Pflegeheim: Ein Schuldspruch nach 18 Corona-Toten

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 18:24 / ©Daniel Raunig

Im Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal herrschte 2020 Ausnahmezustand: Soldaten rückten an, um die Kontrolle zu übernehmen, während ein Prozess gegen die Verantwortlichen des Heims über 14 Monate und 29 Verhandlungstage dauerte. Am Mittwoch fielen endlich die Urteile: eine Verurteilung und vier Freisprüche, wie die „Steirerkrone“ berichtet.

Katastrophe im Tannenhof

Im Herbst 2020 brach im Pflegeheim Tannenhof eine heftige Corona-Welle aus. 18 Bewohner starben, elf davon nachweislich an COVID-19. Die Staatsanwaltschaft erhob schwere Vorwürfe: Fehlende Präventionskonzepte, keine Zusammenarbeit mit einer Hygiene-Fachkraft und ausbleibende Schulungen des Personals führten laut Anklage zu der hohen Anzahl an Infektionen und Todesfällen. Das Heim musste schließlich vom Bundesheer übernommen werden, und der Betreiber ging insolvent.

Gerichtsurteil: Eine Strafe, vier Freisprüche

Nach langen Verhandlungen und emotionalen Plädoyers der Anwälte wurden schließlich die Urteile verkündet. Ein ehemaliger Pflegedienstleiter wurde zu einer Geldstrafe von 12.300 Euro verurteilt, weil er das gesamte Heim als infiziert deklarierte und anordnete, dass Schutzanzüge nicht mehr gewechselt werden müssten. Diese Entscheidung, so die Richterin Astrid Rauchenwald, sei unverantwortlich gewesen. Die anderen vier Angeklagten, darunter der Geschäftsführer und sein Sohn, wurden freigesprochen, berichtet die „Steirerkrone“.