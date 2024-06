Aquaplaning-Unfall auf A2: Auto krachte gegen LKW

Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt Land setzte am Mittwochmorgen auf der A2 Südautobahn im Bereich von Federaun zum Überholen an. Dabei wurde ihm eine Wasseransammlung zum Verhängnis. „Er geriet in Schräglage und schleuderte nach rechts in einen fahrenden Sattelzuganhänger“, heißt es seitens der Polizei.

Auto gegen LKW

Durch die Kollision drehte sich der Wagen einmal um die eigene Achse, touchierte die Mittelleitschiene und kam am ersten und zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. „Der Autofahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt, der LKW-Lenker blieb unverletzt“, so die Beamten abschließend.