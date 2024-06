Sprit-Diebe zapften 600 Liter Diesel in Klagenfurt ab

Bislang unbekannte Täter schlichen sich in der Nacht auf den 26. Juni 2024 auf das Gelände einer Firma in Klagenfurt. In der Folge wurden von zwei, dort abgestellten Lastkraftwagen Diesel abgezapft. „In Summe dürften es rund 600 Liter gewesen sein“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.