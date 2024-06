Polizei schnappte gesuchten Mann (36) in Oberösterreich

Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich wurden erstmals am 6. April 2024 auf den 36-Jährigen angesetzt, nachdem er vom Landesgericht Linz zu einer unbedingten Haftstrafe wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt wurde. „Er hat seine damalige Lebensgefährtin schwer verletzt und auch ihren Wagen beschädigt“, erklären die oberösterreichischen Beamten. Auch wurde der Mann zuvor bereits von mehreren Gerichten zu mehrjährigen unbedingten Haftstrafen verurteilt.

Neuerlicher Vorfall

In der Nacht auf den 24. Juni 2024 kam es schließlich zu einem neuerlichen Vorfall zwischen ihm und der Frau, als er versuchte, Kleidung aus ihrer Wohnung zu holen. „Dabei verletzte sich der Mann und musste von der Rettung versorgt werden“, so die Beamten. Jedoch verweigerte er die Einlieferung in ein Krankenhaus und als er die Polizei bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Tags darauf konnten ihn die Zielfahnder schließlich festnehmen und in die Justizanstalt einliefern.