Das sind die Sommerhighlights im Naturpark Dobratsch

Nachdem sich nun auch das Wetter langsam auf den Sommer einstellt, präsentiert der Naturpark Dobratsch sein diesjähriges Sommerprogramm. Es gibt viel zu feiern, vor allem die Verleihung der Urkunde „Naturpark des Jahres 2024“, die bei einem zünftigen Frühschoppen am 7. Juli 2024 ab 10.30 Uhr auf der Rosstratte am Dobratsch zelebriert wird.

Ranger-Programm sehr beliebt

„Der Naturpark Dobratsch ist verdienterweise Österreichs Naturpark des Jahres 2024! Das ist ein Grund zum Feiern – beim Frühschoppen auf der Rosstratte. Mit der Bergmusik Bad Bleiberg, einem tollen Kinderprogramm, Rangerwanderungen, unseren Partnerbetrieben und befreundeten Parken wird ein tolles Programm geboten. Ich möchte mich als zuständige Referentin aber auch bei den Schulen, Kindergärten, Horten und bei den Besuchern bedanken, die jährlich unsere Ranger-Programme besuchen. Fast 10.000 Teilnehmer sind ein eindrucksvolles Zeichen für die Begeisterung für unseren Naturpark“, so Landesrätin Sara Schaar.

©Verein Naturpark Dobratch Bei einem Frühschoppen wird die Auszeichnung gefeiert.

Dobratsch-Rundwanderweg feiert zehnjähriges Jubiläum

„Der Dobratsch-Rundwanderweg, ein kurzer Weitwanderweg, der alle vier Naturpark- Gemeinden auf vier Tagestappen und über 70 Kilometern verbindet, wurde vor zehn Jahren eröffnet. Heuer im Herbst werden daher vier Jubiläumswanderungen rund um den Berg veranstaltet. Der Wanderweg ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung des Dobratsch-Gipfels und zur Regionalentwicklung. Gerne buchen die Wander-Fans auch Familienhotels und Pensionen“, berichtet Sarah Katholnig, Villachs Vizebürgermeisterin.

Wandern & Weinverkostung

Die hochwertigen Produkte der Naturpark-Partnerbetriebe können bei zahlreichen Programmpunkten im Sommerprogramm verkostet werden. „Bei einer wunderschönen Wanderung vom Bahnhof Neuhaus zu den Weinrieden am Thurnberg können die Besonderheiten der Region und die Natur entdeckt werden. Ein besonderes Highlight ist die Weinverkostung mit dem Winzer“, erklärt Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch.

Neue Radtour durch die Schütt

„Der Gailtal-Radweg erfreut sich großer Beliebtheit. Grund genug für unsere Naturpark- Ranger, heuer erstmals eine Radtour von Warmbad durch die Schütt anzubieten. Bei dieser gemütlichen Radtour kann das Naturjuwel im Vorbeifahren erlebt werden. An interessanten Punkten gibt es fachkundige und interessante Erklärungen unserer Ranger“, freut sich der Bürgermeister von Nötsch im Gailtal, Alfred Altersberger, über den neuen Programmpunkt.

©Stabentheiner Auf der Aussichtsplattform können Besucher den Blick in die wunderschöne Natur genießen.

Am 7. September ist Tag des sauberen Naturparks

„Mit dem Feuer in den Alpen wird ein Zeichen für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes des Alpenraumes gesetzt. Heuer – beim 31. Feuer in den Alpen – wird das Thema Lichtverschmutzung in der Nacht und Erhalt des Sternenhimmels diskutiert. Damit unser Naturpark auch weiterhin ein Juwel in Kärnten und Österreich bleibt, findet am 7. September auf der Rosstratte wieder die Aktion, Tag des sauberen Naturparks‘ statt“, führt Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher aus.

Naturpark-Bus für klimafreundliche Anreise nutzen

„Fast alle unsere 131 Programmpunkte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dieses Jahr haben wir auch den Preis für die Fahrt mit dem Naturpark-Bus auf 3 Euro reduziert, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren gratis. Wir hoffen, damit einen Anreiz zur klimafreundlichen Anreise in den Naturpark zu schaffen“, so Landesrätin Sara Schaar abschließend.