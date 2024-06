WAC-Verteidiger wechselt zu deutschen Traditionsklub

Der gebürtige Lavanttaler Raphael Schifferl schaffte über eine Zwischenstation bei den „Young Violets“ den Sprung zu den Profis. In der Saison 2022/23 absolvierte das WAC-Eigengewächs 25 Spiele für die Wölfe. Zuletzt war der 24-Jährige zur SpVgg Unterhaching verliehen, wo er zu den absoluten Stammkräften zählte und insgesamt 40 Spiele absolvierte. Nun wechselt der Innenverteidiger zum TSV 1860 München in die 3. Liga. Schifferl: „Ich möchte mich bei allen Fans und bei den Verantwortlichen im Verein bedanken. Es war für mich etwas sehr Besonderes, dass ich als Wolfsberger beim WAC in der Bundesliga spielen konnte. Ich wünsche dem Verein auch für die Zukunft alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen als Zuschauer in der Lavanttal Arena.“