Thomas Rotter beendet Profikarriere beim TSV Hartberg

Mit 219 Spielen für den TSV Hartberg, in denen er 26 Tore erzielte und 10 Vorlagen gab, prägte Thomas Rotter entscheidend das Gesicht des Vereins. Seine Karriere führte ihn durch alle Höhen und Tiefen des österreichischen Fußballs: von der Regionalliga über die 2. Liga bis hin zur ADMIRAL Bundesliga. Dabei war er nicht nur ein Spieler, sondern eine Identifikationsfigur für den Verein und seine Fans.

„Für mich endet ein Kapitel im Leben“

In seiner letzten Saison setzte Rotter mit einem Last-Minute-Treffer gegen den Rekordmeister Rapid Wien ein letztes glanzvolles Highlight. Über seine Entscheidung, seine aktive Profikarriere zu beenden, äußerte er sich emotional: „Für mich endet ein Kapitel im Leben, das ich bestimmt niemals vergessen werde. Es war eine Zeit mit unglaublich vielen Emotionen, Erfolgen sowie Enttäuschungen, Spaß und Freude.“

Thomas Rotter bleibt dem TSV Hartberg treu: Neuer Abschnitt als Mentor der Mannschaft

Trotz des Rückzugs aus dem Profifußball bleibt Rotter dem TSV Hartberg verbunden. Ab der kommenden Saison wird er als Führungsspieler die Amateurmannschaft in der Steirischen Landesliga unterstützen, was von Vereinsoberhaupt Erich Korherr positiv bewertet wird: „Thomas ist der perfekte Mann, um die jungen Spieler in der zweiten Mannschaft an den Profifußball heranzuführen.“

„Er ist ‚Mr. Zuverlässig'“

Auch Cheftrainer Markus Schopp würdigte Rotter als „Urgestein des Vereins“, das immer da war, wenn es darauf ankam. „Er ist ‚Mr. Zuverlässig‘ und war immer da, wenn es gebrannt hat. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich unsere Wege ein klein wenig trennen. Aber nicht ganz, weil er dem Verein erhalten bleibt.“

„Ein großes Dankeschön gilt allen“

Thomas Rotter selbst richtete einen herzlichen Dank an alle Wegbegleiter: „Ein großes Dankeschön gilt allen Mitspielern, Betreuern, Vereinsverantwortlichen, Physiotherapeuten, Mitarbeitern und Fans für die Unterstützung und Hilfsbereitschaft.“ Besonders hob er seine Familie und Partnerin Simone hervor, ohne die dieser Weg nicht möglich gewesen wäre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2024 um 20:17 Uhr aktualisiert