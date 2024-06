Ab 5. Juli: St. Veit macht wieder Lust auf Innenstadt

Was einst als Corona-Initiative in schwierigen Zeiten begann, hat sich zu einem festen Bestandteil des St. Veiter Sommers entwickelt. Seit dem Start der Konzertreihe „Lust auf Innenstadt“ wurden insgesamt 280 Kultur- und Musikauftritte in der Herzogstadt angeboten. Auch heuer können sich Besucher wieder auf hochkarätige Events freuen, die im Juli und August, jeweils freitags ab 19.30 Uhr stattfinden.

Kinderprogramm und Flohmarkt

Neben Live-Musik an ausgewählten Plätzen der Innenstadt gibt es ab 17.30 Uhr auch wieder jeden Freitag ein abwechslungsreiches Kinderprogramm – „darunter ein Mitmachzirkus, ein Abenteuerspaziergang, eine Kindermodenschau und vieles mehr“, heißt es seitens der Stadt. Ergänzend wird es an zwei Terminen einen Kinderflohmarkt geben. Anmeldungen sind unter [email protected] möglich.

Samstag-Konzerttermine

Zudem wird es heuer drei Samstag-Konzerttermine geben: Den Auftritt von „We Two“ am 6. Juli um 21 Uhr im Café Friends, am 13. Juli tritt „Jagaté“ aus Wien in der Osteria San Vito um 21 Uhr auf und am 10. August sorgen ab 19.30 Uhr beim Rathaus Café die „Ontörner“ für Stimmung.

