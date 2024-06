Problemhaus in Wien-Döbling: „Solche Zustände gefährden die Gesundheit“

Bei der Inspektion stellten die Wiener Netze fest, dass in mehreren Wohnungen aufgrund von Energiediebstahl die Stromzähler abmontiert werden mussten. Die MA 06 meldete Personen ab, die nicht mehr in der Liegenschaft wohnhaft waren. Die MA 15 entdeckte erhebliche Hygienemängel, darunter eine massiv vorhandene Ratten- und Taubenproblematik. Seitens der MA 37 wurden zahlreiche bauliche Mängel und unzulässige Veränderungen am Gebäude festgestellt. Zudem wurden Verstöße gegen das Feuerpolizeigesetz wegen enormer Ablagerungen festgestellt.