Kühe trampelten Mutter zu Tode: Töchter mussten alles mitansehen

Eine Tragödie spielte sich am Donnerstagnachmittag im Gasteinertal ab: Eine Kuhherde attackierte dort eine 40-jährige Mutter mit ihren beiden Töchter im Alter von 20 und 23 Jahren. „Den beiden Töchtern gelang es, sich trotz Verletzungen, aus der Herde in Sicherheit zu bringen und einen Notruf abzusetzen“, so die Salzburger Polizei. Von der Mutter ließen die Kühe jedoch erst ab, als sich der Notarzthubschrauber näherte.

Jede Hilfe kam zu spät

„Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der Notärzte erlag die 40-Jährige noch am Einsatzort ihren Verletzungen“, heißt es seitens der Beamten. Die beiden Töchter wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach gebracht. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Sachverhalts laufen.