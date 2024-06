Drogen-Tod einer 16-Jährigen: Missbrauchsprozess startet am Donnerstag

Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2023 eine von Suchtmitteln beeinträchtigte 16-Jährige in eine Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus mitgenommen zu haben. Dort soll er ihren Zustand ausgenutzt und mit der 16-Jährigen mehrfach den Beischlaf vollzogen haben. Das Mädchen wurde am 10. Dezember tot in der Wohnung aufgefunden.

Spuren von diversen Substanzen im Körper der 16-Jährigen nachgewiesen

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war die 16-Jährige infolge ihres Drogenkonsums gestorben. Bei der Obduktion wurden in ihrem Körper Spuren von Morphin, Kokain, Methamphetamin und Benzodiazepin nachgewiesen. Im Zusammenhang mit dem Ableben des Mädchens konnte dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden, dass er dafür kausal verantwortlich bzw. mitverantwortlich war. Er hatte ihr keine Drogen verabreicht. Es soll laut Anklage aber zu geschlechtlichen Handlungen gekommen sein, wobei der Angeklagte im Ermittlungsverfahren behauptet hat, diese wären einvernehmlich gewesen und er sei davon ausgegangen, dass die Jugendliche älter als 18 war. (APA/red. 26.6.2024)