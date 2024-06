Mittags nimmt Schauer- und Gewitterrisiko wieder zu

Nur vereinzelt lässt sich am Donnerstag die Sonne blicken.

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 21:40 / ©5 Minuten

Am Donnerstag solltet ihr unbedingt einen Regenschirm einpacken! Zwar gibt es am Donnerstagvormittag noch einige sonnige Abschnitte, „insgesamt bleibt es aber unbeständig“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Vor allem ab der Mittagszeit können Regenschauer durchziehen. Vereinzelt werden diese sogar von Blitz und Donner begleitet. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 28 Grad.