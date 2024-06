Einsatz im Gitschtal: Wiener Ehepaar setzte Notruf am Mittagsnock ab

Am Mittwoch

Veröffentlicht am 26. Juni 2024, 21:49 / ©Robert Telsing

Der Polizeihubschrauber „Libelle“, eine Streife der Polizeiinspektion Greifenburg, ein Alpinpolizist sowie die Bergrettungen Oberes Drautal und Hermagor rückten am Mittwoch aus, nachdem ein Wiener Ehepaar einen Notruf am Gipfel des Mittagsnock im Gitschtal abgesetzt hatte. „Die Frau war am Ende ihrer Kräfte, ein sicherer Abstieg war nicht mehr möglich“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Beide konnten anschließend von der Besatzung der „Libelle Kärnten“ mit einem Bergtau aus der Notsituation gerettet werden. „Sie wurden unverletzt nach Techendorf verbracht“, heißt es abschließend.