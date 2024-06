Jetzt fix: Österreich trifft im EM-Achtelfinale auf die Türkei

Am kommenden Dienstag trifft Österreich in Leipzig auf die Türkei.

Am kommenden Dienstag trifft Österreich in Leipzig auf die Türkei.

Die Österreichische Fußballmannschaft legte bei der EM bisher eine sensationelle Leistung hin. In einem packenden Match in Berlin am Dienstag, den 25. Juni 2024 besiegte Österreich die Niederlande mit 3:2. Marcel Sabitzer sicherte mit seinem entscheidenden Tor den ersten Tabellenplatz für Österreich, da Frankreich gegen Polen nur unentschieden spielte.

Am Dienstag spielt Österreich gegen die Türkei

Mit diesem Sieg holte sich Österreich den ersten Platz in seiner Gruppe – eine unglaubliche Leistung! Nun steht fest, gegen wen die österreichische Mannschaft im Achtelfinale spielen wird: es ist die Türkei. Am gestrigen Mittwoch hat die Türkei beim Match gegen Tschechien mit einem 2:1 triumphiert. Das Spiel gegen Österreich wird am kommenden Dienstag, den 2. Juli in Leipzig stattfinden. Den Anpfiff gibt es um 21 Uhr.