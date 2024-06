Nach Geschwisterstreit: 16-Jährige verletzt, Bruder flüchtete

Eine 16-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land lenkte ihr Moped am 26. Juni 2024 gegen 21.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Niederdorf. Am Sozius befand sich ihr 18-jähriger Bruder. Sie hielt das Moped an, um ihren Bruder absteigen zu lassen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern, woraufhin die 16-jährige die Örtlichkeit mit ihrem Moped verlassen wollte.

LKH Villach

Dabei wurde sie von ihrem Bruder am Wegfahren gehindert, indem er das Heck des Mopeds festhielt und daran herumriss, sodass sie mit dem Moped zu Sturz kam. Der 18-Jährige flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 16-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach verbracht. Ein mit der Verletzten durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Weitere Ermittlungen erforderlich

Am Wohnort des 18-Jährigen wurde auf mehrmaliges Läuten nicht geöffnet. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Nach Abschluss der Erhebungen wird Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet.