Auto überschlug sich: Alko-Lenker kam von Straße ab, Passant fand ihn

Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlass.

Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlass.

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 06:55 / ©BMI / Gerd Pachauer

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lenkte gegen 22.30 Uhr sein Auto auf der Stanzer Straße von Kindberg-Dörfl kommend in Fahrtrichtung Stadtgebiet Kindberg. Auf Höhe der Einfahrt zur Jakob-Eduard-Schmölzer-Gasse kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlass, wo sich der Wagen überschlug.

Passant wurde auf Unfall aufmerksam

Ein Passant hörte die Unfallgeräusche, begab sich zur Unfallstelle und setzte die Rettungskette in Gang. Der 19-Jährige wurde in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine mittlere Alkoholisierung, der Mann wird angezeigt.