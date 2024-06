Wegen Tabak: Betrunkener (30) bedrängt Passanten und attackiert Polizei

Am 26. Juni 2024 wurde die Polizei in eine Straße in Klagenfurt beordert, da dort zwei Männer einen Herrn bedrängen und dessen Rucksack ausräumen sollen. Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass nicht die beiden Männer das vermeintliche Opfer bedrängten, sondern dieses die beiden anhielt und um Tabak für eine Zigarette anbettelte.

Schreckschusswaffe im Rucksack

Beim vermeintlichen Opfer handelte es sich um einen amtsbekannten 30-jährigen Klagenfurter. Bei diesem konnte im Zuge der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks, eine Schreckschusswaffe aufgefunden und aufgrund eines aufrechten Waffenverbotes sichergestellt werden.

Stark alkoholisiert und aggressiv

Im Verlauf der Amtshandlung wurde der sichtlich stark alkoholisierte 30-Jährige zunehmend aggressiver, begann die Beamten zu beschimpfen und erfasste sein mitgeführtes Fahrrad mit beiden Händen und warf dieses mit voller Wucht gegen einen Eisenzaun.

Festgenommen

Trotz mehrmaliger Abmahnung und Androhung der Festnahme stellte er sein Verhalten nicht ein und musste schließlich festgenommen werden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht und wird am 27. Juni 2024 einvernommen und anschließend angezeigt.