Überschwemmungen in Grambach – Straße gesperrt

Veröffentlicht am 27. Juni 2024, 07:39 / ©FF Grambach

Große Regenmengen hat es auch in Graz-Umgebung gegeben. Dies zeigt ein Bild der Freiwilligen Feuerwehr Grambach am heutigen Morgen. „Die Straße durch das Ortsgebiet von Grambach ist zur Zeit wegen Hochwasser gesperrt“, informiert die Feuerwehr in einem Facebook-Posting.